На борту упавшего Ан-24 нашли пожилого мужчину из сибирского региона

Житель Кемерова 1974 года рождения оказался среди 48 погибших в катастрофе самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на телеграм-канал главы Кузбасса Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса рассказал, что на борту злополучного Ан-24, упавшего в Амурской области, находился мужчина 1974 года рождения из Кемерово. Как и все пассажиры этого рейса пенсионер погиб.

Глава сибирского региона распорядился оказать материальную поддержку семье погибшего и предложил оплатить проезд родственников к месту трагедии. Он также выразил им соболезнования.

Напомним, авиакатастрофа произошла 24 июля при заходе на посадку в Тынду. Борт авиакомпании «Ангара» выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында. Среди 48 человек находились дети, выживших нет.

В Амурской области был объявлен трехдневный траур. Семьям всех погибших будет выплачено по одному миллиону рублей в качестве компенсации. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы, включая техническую неисправность и человеческий фактор.

Ранее пассажирки, вышедшие на Благовещенске до трагедии, рассказали о плачевном состоянии Ан-24.