Пассажиры были шокированы состоянием Ан-24 еще до катастрофы

Пассажиры, летевшие Ан-24 до Благовещенска, рассказали Инфо24 о тревожных деталях, которые заметили еще до катастрофы.

Три подруги, чудом избежавшие гибели, выйдя на промежуточной посадке, были шокированы состоянием воздушного судна. По их словам, в салоне стоял пар, а сам борт выглядел ненадежно и изношенно. Супруг одной из девушек, с которым она связалась перед вылетом, предположил, что пар мог свидетельствовать о разгерметизации.

Подруги изначально должны были лететь другим рейсом, но в последний момент их пересадили на злополучный Ан-24. Их спасло то, что они вышли на Благовещенске, а борт разбился уже при заходе на посадку в Тынде.

«Мы с подругами летели этим рейсом в Благовещенск, высадились, а люди полетели дальше. Со вторым днем рождения нас, это очень страшно. Изначально мы должны были лететь на другом самолете, но в последний момент нас пересадили в этот», — рассказала одна из девушек.

Напомним, что на борту находились 48 человек — 42 пассажира и 6 членов экипажа. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая техническую неисправность и ошибки экипажа.

В день катастрофы некоторые пассажиры снимали пугающие неисправности на борту.

Ранее в СМИ осветили загадочное совпадение: муж погибшей стюардессы Ан-24 в 2011 году предотвратил похожую авиакатастрофу.