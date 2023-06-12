На телеканале Sky News журналисты высмеяли зависшего в одной точке Байдена

Очередной комичный эпизод с президентом США приключился на этот раз на военной базе в Северной Каролине. На это обратила внимание ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи.

Фрагмент эфира телеканала опубликован на YouTube. В частности, Панахи, комментируя внезапно застывшего и смотрящего в одну точку Джо Байдена, иронично заметила, что политик выглядит «сбитым с толку и дезориентированным», а затем добавила, что наверно так и должен выглядеть «лидер свободного мира».

«К сожалению, всё прошло не очень хорошо… Президент десять секунд смотрит в никуда», — сыронизировала телеведущая.

Когда же Байден начал таки говорить, по словам ведущей, ей и всему миру «стало ненамного лучше».

Ранее американцы осудили Байдена за флаг ЛГБТ на фасаде Белого дома.