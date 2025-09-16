ГД отклонила закон о едином «режиме тишины» для всей России

Госдума отклонила законопроект о введении единого для всех регионов режима тишины с 23:00 до 07:00. Инициатива также предлагала строго ограничить время для ремонтных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который должен был установить в России единый временной промежуток для соблюдения тишины.

Согласно документу, ночной покой граждан предлагалось защитить с 23:00 до 07:00. Закон ограничивал бы в это время громкую музыку, использование пиротехники и даже шумные работы на стройках. Для ремонта в квартирах вводились еще более жесткие рамки: в будни — только с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом на «тихий час», а в выходные и праздники — полный запрет.

Исключения планировались для новогодней ночи, действий специальных служб и санкционированных мероприятий. Несмотря на детальную проработку, депутаты не поддержали идею. Регулирование «шумного» вопроса останется в ведении регионов, где правила могут значительно отличаться.

Ранее юрист рассказал, могут ли привлечь к ответственности за поцелуи на улице.