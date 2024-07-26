На десяти дорогах Подмосковья отремонтировали остановочные павильоны

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на десяти региональных дорогах в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли в том числе на Букинском шоссе и улице Ленина в Лобне, на Московской улице во Фрязино, на улице Мира в Мытищах, на Совхозной улице и Осташковском шоссе в деревне Пирогово, а также в деревне Аксеново под Луховицами.

В областном Минтрансе напомнили, что специалисты проводят обследование дорожной сети каждую неделю. Особое внимание, помимо остановок, также уделяется содержанию тротуаров, состоянию дорожных знаков, светофоров, искусственных неровностей и линий освещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области планируют создать хаб для перевозки грузов по реке.