На детских товарах бренда «Вкусвилл» появились персонажи Чуковского

«Вкусвилл» получил права на использование образов героев произведений Чуковского. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель сети.

Сеть магазинов «Вкусвилл» заключила соглашение с правнуком известного писателя Корнея Чуковского на использование образов его литературных героев в рекламе и дизайне собственной продукции.

Первая партия из 15 наименований (категория детских товаров) с изображениями персонажей из произведений классика уже поступила в продажу. Мойдодыр, Айболит, Муха-Цокотуха и другие сказочные герои появились на упаковках сладостей, напитков и прочей продукции для детей.

Параллельно с этим «Вкусвилл» закрыл сделку по приобретению 95% акций сервиса корпоративного питания «Обед.ру», работающего на российском рынке более 20 лет.

Ранее сообщалось, что сеть продуктовых магазинов «Магнит» впервые запустит франшизу.