На «Доброделе» стартовало голосование по строительству тротуаров в Подмосковье в 2024 году

На портале «Добродел» началось голосование по включению тротуаров вдоль региональных дорог в план строительства на следующий год. Сделать свой выбор жители Подмосковья могут до конца этого месяца.

Как рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик, слова которого приводит пресс-служба министерства, на голосование выставлено 167 участков. Они были отобраны по результатам рассмотрения обращений граждан и предложений от профильных ведомств.

«Порядка двадцати пяти процентов от общей программы строительства новых тротуаров, получившие наибольшую поддержку от жителей области, будут включены в программу строительства на 2024 год», — указал он.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры отметили, что один пользователь может предложить для строительства тротуара только одну дорогу.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поручил главам подмосковных округов внимательно относиться к отдаленным уголкам муниципалитетов.