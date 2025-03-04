Стали известны города РФ, где 9 Мая проведут парад, салют и шествие Бессмертного полка

В России в 2025 году в ряде городов пройдут публичные мероприятия 9 Мая. Уже десять городов заявили, что в них состоятся Парады Победы, шествие колонны Бессмертного полка, а также будет запущен салют. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В десяти городах России в День Победы будут проведены праздничные мероприятия: состоятся парад, пройдет Бессмертный полк, организуют праздничный салют. В перечень таких городов входит Санкт-Петербург: в нем одобрили все три праздничных компонента.

В Ростовской области в шести городах точно состоятся парады. В самом Ростове, а также в Новочеркасске пройдут еще и салюты. В Ярославле пройдет шествие Бессмертного полка, также будет организован салют. Про парад пока ничего не говорится.

«В Брянске, Белгороде, Курске и Крыму парады на данный момент не планируются. Вопрос салютов обсуждается», — указал микроблог.

В Калуге вместо парада будет проведено военное шествие. А вот в Калужской области состоится сразу два парада, в Малоярославце и Козельске, которые имеют статус городов воинской славы. Пока совершенно не ясна ситуация в Смоленске, Воронеже и Орле. Там решение о мероприятиях будет приниматься за две недели до их проведения, то есть во второй половине апреля.

Ранее сообщалось, что жителей Московской области пригласили поучаствовать в проекте «80 лет нашей Великой Победе», который проводится российскими законодателями совместно с парламентом Белоруссии. Главная цель программы — создать инструмент, который сможет показать, как проживали те дни участники Великой Отечественной Войны на фронте и в тылу.