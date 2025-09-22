На дорогах между регионами могут появиться ветеринарные посты досмотра

Правительство России предложило создать стационарные посты для ветеринарного досмотра грузов на дорогах, ведущих из регионов, где введен карантин по опасным болезням животных. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно инициативе кабмина, стационарные посты досмотра товаров, подлежащих ветеринарному контролю, могут быть размещены на автомобильных дорогах, соединяющих субъекты РФ с карантинными территориями. Реализовать эту меру планируется до 31 марта 2026 года с последующим постоянным функционированием. Ответственными назначены региональные власти, Россельхознадзор и МВД.

Также правительство рекомендует обеспечить учет и актуализацию данных обо всех объектах уничтожения биологических отходов, включая скотомогильники, в федеральной государственной информационной системе. Исключение составят только захоронения с биологическими отходами, зараженными сибирской язвой, — их ликвидировать не будут.

Кроме того, регионам даны рекомендации по организации убоя больных животных и актуализации программ по предотвращению заноса и распространения заразных болезней животных.

