В центре Москвы запретят парковку на время марафона

В это воскресенье, 21 сентября, в связи с проведением Московского марафона движение транспорта в центре столицы будет ограничено. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

С 03:00 до 17:30 мск будут закрыты для машин участки Бульварного и Садового колец, Саввинская, Фрунзенская и Краснохолмская набережные, улица Тверская и район Лужников. Под ограничения также попадут Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устинский, Костомаровский и Малый Устинский мосты, а также Октябрьский и Маяковский тоннели.

«21 сентября лучше в центр города на метро: будет временно закрыто движение для машин на многих участках в связи с проведением Московского марафона», — отметили в Telegram-канале ЦОДД.

Кроме того, на всех перечисленных улицах и набережных парковка будет запрещена с 00:01 до завершения спортивного мероприятия.

Ранее в Минтрансе ответили, собираются ли делать все дороги России платными.