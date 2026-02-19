На дороге в Териберку — коллапс: нелегальные перевозчики блокируют проезд и устраивают драки

Жители Мурманской области и туристическое сообщество бьет тревогу: дорога в Териберку, знаменитое туристическое место, превратилась в зону хаоса. Как пишет РБК, по пути в популярное российское село постоянно происходят ДТП. Причина — большое количество снега, который не убирают местные коммунальщики.

Отмечается, что дорогу регулярно перекрывают. Так, например, в начале февраля 2026 года произошел очередной коллапс, когда сломался погрузчик. Из-за всего этого туристы застревали на трассе, и только местный бизнес помогал им с ночлегом и едой.

Но еще одна проблема, который беспокоит и туристов, и местных — таксисты из Средней Азии, которые массово хлынули в регион после того, как в других областях им запретили работать в такси.

Жители региона отмечают, что нелегальные перевозчики работают на абсолютно неподготовленных для севера машинах — седанах с летней или лысой резиной, без лопат, тросов и буксировочных крюков. При этом ведут они себя на дороге агрессивно: обгоняют колонны, подрезают и создают аварийные ситуации.

Только за 17 февраля на трассе произошло не менее восьми ДТП с участием таких таксистов. А недавний коллапс, когда дорогу полностью замело, спровоцировал гражданин Киргизии, застрявший в сугробе.

Следом за ним встали еще девять таких же «подготовленных» водителей, и за то время, пока они беспомощно сидели в машинах, трассу завалило так, что даже полноприводная техника не могла пробиться.

Но проблемы не ограничиваются дорогой. В самой Териберке, по словам местных, мигранты создали нечто похожее на организованную группу. Люди уверены, что они якобы пытаются вытеснить российских таксистов из аэропорта, навязчиво предлагая туристам услуги по завышенным ценам.

Жители Мурманска проводят параллели с трагедией в Кондопоге и требуют от властей решительных мер. Они настаивают на введении запрета на работу мигрантов в такси, как это уже сделано во многих регионах России.

Ранее МВД Петербурга предложило полностью запретить мигрантам работать в торговле.