На дорожных объектах в восьми округах Подмосковья ликвидировали незаконную рекламу и граффити, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, дорожники привели в нормативное состояние в том числе эстакаду в Долгопрудном, шумозащитный экран на шоссе Ильича в Балашихе, автобусные остановки в Подольске, опоры уличного освещения в Наро-Фоминске.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры. Это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность регулярного проведения выездных администраций в регионе.