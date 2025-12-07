На дублере Пятницкого шоссе в Химках завершают установку шумозащитных экранов и велодорожек

На строящемся дублере Пятницкого шоссе в Химках подходят к концу основные строительные работы, сообщило интернет-издание REGIONS.

Отмечается, что на участке дороги в направлении деревни Федоровка полностью завершена укладка асфальтового покрытия. Нижний и верхние слои асфальта уложены на всем протяжении будущего выезда.

Сейчас специалисты заканчивают монтаж шумозащитных экранов, которые уменьшат звуковое воздействие на близлежащие жилые районы. Также на финальной стадии находятся работы по установке ливнево-очистных сооружений и обустройство пешеходных и велосипедных дорожек.

На основном участке Пятницкого шоссе оси дороги уже введены в эксплуатацию. Параллельно продолжается установка необходимой инфраструктуры: дорожных знаков, остановочных павильонов для общественного транспорта и опор наружного освещения.

Согласно планам, основное строительство нового объекта планируется завершить к концу декабря 2025 года.

Новый выезд из района Юрлово соединит существующее Пятницкое шоссе с его строящимся дублером. Это значительно улучшит транспортную доступность близлежащих районов и позволит жителям выезжать в сторону Москвы по альтернативному направлению, минуя традиционные пробки. Протяженность новой четырехполосной дороги составит 1,5 км.

Ранее сообщалось, что в Химках с 6 декабря запустят новые маршруты общественного транспорта.