На Эльбрусе спасателями найдено тело альпиниста из Ростовской области

В пятницу на высоте 5100 метров на горе Эльбрус был найден турист, который, по всей видимости, погиб. Эту информацию предоставила пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Сведения были получены от членов другой группы. По предварительным данным, 35-летний житель Ростовской области предпринял попытку одиночного восхождения.

«Спасатели в пятницу эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста-одиночки из Ростовской области», — говорится в сообщении.

По состоянию на 20:00 по московскому времени, сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС успешно спустили тело погибшего вниз и передали его оперативникам.

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