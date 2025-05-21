В Баня-Луке завершился крупный фестиваль международного уровня «RT.Док: Время наших героев», где показали документальное кино о важных исторических темах. Мероприятие посетили более 350 человек.

Фестиваль, где сплелись творчество и история, стал площадкой для показа разнообразных документалок с множеством тем. Например, продемонстрировали картины о специальной военной операции, а также рассказали об истории сербского народа на Балканах, вызвав живой отклик у аудитории.

Среди более чем 350 человек на мероприятии были дипломаты, общественные деятели и ветераны. Местные артисты представили легендарную песню «Катюша».

Особое внимание присутствующих привлекла лента «Остров Веры» режиссера RT Ольги Кирий, в которой сербские ветераны увидели параллели с событиями в бывшей Югославии.

Генпродюсер фестиваля Екатерина Яковлева отметила эмоциональную реакцию зрителей: многие благодарили организаторов и создателей картин, а вечер завершился совместным исполнением русских и сербских песен. Событие не только укрепило культурные связи, но и напомнило о важности сохранения исторической памяти, а также подтвердило, что стороны заинтересованы в совместных проектах.

Ранее сообщалось, что «Стрижи» поразили зрителей захватывающим шоу высшего пилотажа над Волоколамском Мособласти.