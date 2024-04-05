В Киеве госпитализировали трех детей, съевших шоколадки с марихуаной и грибами

В Киеве за неделю госпитализировали трех детей, которые съели шоколад с марихуаной и псилобицином, сообщили в городской детской больнице.

Вначале в клинику угодили двое детей из одной семьи. Накануне они употребили гуманитарный шоколад без маркировки, в котором оказался каннабис. У детей было нарушение сознания, недомогание, рвота. Младшего отправили в реанимацию.

Затем в больницу поступил ребенок, съевший подаренный отцу шоколад с псилобицином, то есть наркотическим веществом, получаемым из грибов. После этого у ребенка начались галлюцинации.

В больнице призвали родителей изучать состав продуктов, которые они предлагают детям.

В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский легализовал в стране марихуану.