На финишной прямой: в Химках завершается строительство важной развязки

Строительство ключевого транспортного объекта в Химках вышло на финишную прямую — выезд из деревни Юрлово, призванный разгрузить Пятницкое шоссе, достиг 83% строительной готовности.

Как сообщил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин, на всех участках будущей трассы уже уложены нижний и основной слои асфольтобетона, а рабочие приступили к монтажу систем наружного освещения и подготовке к финальному асфальтированию.

Новая четырехполосная магистраль протяженностью 1,5 километра станет дублером перегруженного Пятницкого шоссе, дополнительно реконструируют 700-метровый участок существующей трассы.

Проект кардинально улучшит транспортную доступность жилых районов, прилегающих к Пятницкому шоссе, и предложит альтернативный беспробочный маршрут в сторону Москвы. Завершение основных строительных работ запланировано на конец 2025 года, после чего тысячи автомобилистов смогут оценить преимущества новой логистической схемы, разработанной для решения проблемы хронических заторов в этом направлении.

