На фондовом рынке Московской биржи временно приостановили торги

Из опубликованных сведений следует, что процесс торгов заморозили с 16:18. При этом «Коммерсант» пишет, что торги вновь начнутся в 17:30. Также издание отмечает, что процесс остановился из-за программной ошибки, которая в настоящее время уже устранена. Последний раз Мосбиржа прекращала процесс торгов 13 и 14 февраля. Тогда сообщалось, что он был прерван из-за технической ошибки, произошедшей на сервере.

А в скором времени в России могут появиться криптобиржи. Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, окончательное решение пока не принято, однако его могут подготовить к осенней сессии парламента.