Бывший офицер американской армии Скотт Беннетт в беседе с RT назвал возможные страны, куда Россия могла бы отправить оружие. Об этой возможности говорил еще глава РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ-2024.

Если Запад снабжает Киев, то Россия также имеет право отправлять в другие страны свое вооружение, включая и дальнобойные экземпляры. По словам Скотта Беннетта, речь может идти о некоторых государствах Среднего Востока, таких как Иран и Йемен. На фоне последних событий военная техника для этих стран как никогда актуальна.

«Йемен, чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стерты с лица земли... Иран, чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать», — объяснил Беннетт.

Продолжая список экс-офицер США назвал также Венесуэлу и на Кубу, которым бы пригодились системы ПВО. Пока четыре потенциальных получателя.

Ранее сообщалось, что американский бывший офицер высказался об обещаниях США предоставить Киеву истребители F-16.