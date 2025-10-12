«На фронте не до купюр»: военкор ответил на вопрос о дизайне 500-рублевой банкноты

Российский военный корреспондент Александр Коц прокомментировал споры о дизайне новой 500-рублевой купюры. Свое мнение военблогер выразил в телеграм-канале.

Находясь на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО), журналист отметил, что подобные дискуссии в условиях боевых действий выглядят несвоевременными и несущественными.

«У меня тут рядом парни сидят, которые при появлении дрона бегут не от него, а на него. Вот это важно», — написал Коц.

Он подчеркнул, что в прифронтовой зоне первостепенное значение имеют жизни военнослужащих и их боевая работа, а не изображения на денежных знаках.

Накануне министр Чечни по национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев раскритиковал Банк России из-за организации голосования за дизайн 500-рублевой купюры. На данный момент в опросе среди россиян лидируют гора Эльбрус и «Грозный-сити».

Ранее священник Альвиан Тхелидзе осудил новый дизайн 500-рублевой купюры без монастыря.