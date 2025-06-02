На «Госуслугах» может появиться новая кнопка на случай различных ЧС

В Государственную Думу направлен законопроект, предусматривающий добавление на портале «Госуслуги» специальной кнопки безопасности, которая поможет пользователям в экстренных случаях. Об этом сообщается в документе, подготовленном первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрием Гусевым.

Основная задача этого нововведения — повысить уровень безопасности граждан. В соответствии с проектом, кнопка на портале «Госуслуги» будет связана с системой экстренного вызова по номеру «112». Об этом говорится в документе.

«Законопроект определяет правовые основы вызова экстренных служб с использованием портала „Госуслуг“ посредством системы „кнопка безопасности“», — передает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

В случае одобрения этой инициативы, пользователь сможет оперативно сообщить о чрезвычайной ситуации, получить психологическую помощь или консультацию, а также отправить экстренный сигнал без необходимости совершать голосовой вызов.

Кроме того, система должна быть доступна для всех, предоставляться бесплатно и функционировать без перерывов.

Ключевым аспектом работы системы будет являться оперативное реагирование на запросы пользователей, а также точность и своевременность передачи информации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин раскритиковал молодых людей, которые делают предложение своим избранницам через портал «Госуслуги». Он заявил, что гражданам следует придерживаться традиционного романтического жеста — предложения руки и сердца, сделанного лично.