На грани трагедии: подмосковная пара с грудным ребенком устроила опасный забег по рельсам

Железнодорожная станция в Подольске стала декорацией для рискованного маневра, который шокировал пользователей социальных сетей. Молодая пара, не желая пользоваться безопасными переходами, решила сократить путь через рельсы, удерживая на руках грудного ребенка. Об этом со ссылкой на соцсети пишет REGIONS .

Свидетели запечатлели на видео, как мужчина и женщина прыгают с высокого перрона прямо на пути, пересекают их и карабкаются на противоположную платформу. Примечательно, что в пункте назначения их уже ждала пустая детская коляска — это дает основания полагать, что глава семейства совершил опасную вылазку как минимум дважды, сначала переправив транспортное средство, а затем вернувшись за женой и малышом.

Реакция интернет-сообщества оказалась мгновенной и жесткой: под опубликованными кадрами скопились сотни гневных комментариев, авторы которых обвинили родителей в вопиющей безответственности. Подобный «лайфхак» по преодолению препятствий мог закончиться трагедией в любую секунду, учитывая интенсивность движения поездов на данном участке.

В транспортной полиции подчеркивают, что такие действия напрямую нарушают закон и создают угрозу жизни. Представители ведомства неустанно повторяют: «Переходить пути можно только по установленным пешеходным переходам, тоннелям, мостам и настилам». К тому же, за нарушение существует административная ответственность.

Видеоролик служит наглядным пособием того, как стремление сэкономить несколько минут может поставить под удар будущее всей семьи.

