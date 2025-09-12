На грани жизни: врачи спасли женщину от редкого осложнения отита

В Ваныкинской больнице Тулы врачи спасли жизнь 47-летней жительнице Кимовска с редким и опасным осложнением отита, сообщает «ТулаСМИ».

У пациентки развился вторичный отогенный гнойный менингит — воспаление мозговых оболочек, вызванное инфекцией из среднего уха. Это состояние требовало немедленного хирургического вмешательства

При этом отмечается, что симптомы начались с классических признаков отита: высокая температура, выделения из уха и снижение слуха. Однако вскоре состояние женщины резко ухудшилось: появились слабость, головокружение и спутанность сознания. Инфекция начала распространяться дальше.

Пациентку экстренно госпитализировали и провели сложную пятичасовую операцию. Хирурги санировали очаги воспаления в среднем ухе и околоносовых пазухах, остановив распространение инфекции. После операции женщина провела три недели в реанимации, где ей потребовалась искусственная вентиляция легких и интенсивная терапия.

Лечащий врач Дарья Евдокимова призналась, что сложность случая заключалась в многоочаговом поражении. Инфекция поразила сразу несколько жизненно важных зон.

Сейчас пациентка переведена в ЛОР-отделение для дальнейшего восстановления.

