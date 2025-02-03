На границе Польши с Калининградской областью приземлился метеозонд

На границе Польши с Калининградской областью приземлился объект, похожий на метеозонд, имеющий маркировку на кириллице, сообщил портал Polskie Radio 24.

Этот предмет был найден в поселке Тренкуск, расположенном около Ольштына на северо-востоке Польши, примерно в 70 км от российской границы.

Объект был обследован и обезопасен, сообщила пресс-секретарь Главного управления полиции в Ольштыне комиссар Анна Балиньская. Она отметила, что в рамках расследования правоохранительные органы будут выяснять, действительно ли это был метеозонд и с какой целью он оказался на территории Польши.

Ранее сообщалось, что в поле под Волгоградом грибники нашли обломки беспилотника с украинскими надписями.