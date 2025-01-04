На границе России и Польши скопились десятки машин

На участке государственной границы между Россией и Польшей в Калининградской области скопилось большое количество автомобилей. Это произошло в направлении выезда из России. Информацию об этом предоставила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

По информации на 3 января, перед пунктом пропуска Мамоново-2 скопилось около 30–40 легковых машин. При этом пункт пропуска работает в обычном режиме.

Чтобы ускорить процесс пересечения границы, количество сотрудников российского таможенного поста было удвоено, а также задействованы все полосы.

Кроме того, на пункте пропуска находятся еще 60 автомобилей, которые ранее были оформлены российскими таможенниками и пограничниками, но не были до сих пор приняты польской стороной.

Со стороны Польши пока никак официально происходящее не прокомментировано.

Ранее сообщалось, что при въезде на Крымский мост скопились около 1500 автомобилей.