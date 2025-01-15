Мэр Нарвы не поддержал инициативу о полном закрытии границы с РФ

Мэр находящегося у границы с Россией эстонского города Нарва Катри Райк не стала поддерживать инициативу парламентской партии «Отечество», призывавшей полностью закрыть границу между двумя странами. Об этом пишет новостной портал Rus.Delfi.

Во время речи она добавила, что возможность закрытия границы между Россией и Эстонии может принять только правительство и лишь после предложения местных силовых органов.

«Насколько мне известно, нет никаких критических оценок угрозы и планов по закрытию границы», — сообщила глава Нарвы.

Со слов чиновницы, лучше понять вопрос можно зная о том, что границу в Нарве в основном пересекают именно жители данного населенного пункта. В общей массе в этот город приезжают люди из Парижа и Рима, чтобы пересечь границу.

Ранее сообщалось о том, что оппозиционная эстонская партия Isamaa выступила с инициативой о закрытии границ, объяснив ее якобы гибридными атаками РФ, совершенными в отношении Эстонии и других стран Европы.