Убивший супругу в Кимовске мужчина может избежать уголовной ответственности

В тульском городе Кимовск предполагаемого убийцу проверяют на наличие психического расстройства. Как сообщают Тульские известия , мужчину могут признать невменяемым.

По данным следствия, мужчина напал на супругу с ножом. Он нанес почти 50 ударов ножом. Такие ранения не оставили женщине шансов на выживание. В момент нападения в доме находились три дочери, которые помогли правоохранителям найти отца по горячим следам.

Теперь мужчину проверят на психические отклонения. Пока остается вероятность, что его признают невменяемым. Такие лица, как правило, не подлежат уголовному наказанию: их отправляют на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане сатанист съел сердце пенсионера.