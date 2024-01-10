Россия может помочь корейцам отказаться от собачатины

Южная Корея официально запретит употреблять мясо собак в пищу лишь с 2027 года. Ученый Евгений Ким в беседе с RuNews24 рассказал, как Россия может помочь ускорить процесс.

Парламент Южной Кореи решил встать на защиту собак и выдвинул запрет на выращивание и забивание собак для пищи. Людям, которые нарушат новый закон, грозит тюрьма до двух лет в случае размножения животных, и до трех лет за разделку. Кроме того, выпишут штраф в размере 30 млн вон. В переводе по актуальному курсу это два миллиона рублей. Соответствующие предприятия получат субсидии и поддержку, но бизнес по «производству» мяса хвостатых закроют.

Евгений Ким рассказал, что Россия может помочь своей экономике и пищевой промышленности Южной Кореи. Речь про поставки мяса, которое является неплохой альтернативой собачатине.

«У нас, например, можно на неиспользуемых сельским хозяйством территориях, козоводство развивать. Самим употреблять молоко, делать сыр, а мясо –корейцам», — предложил ученый.

По предположению Кима, в Южной Корее могут выращивать коз, но одного этого производства будет мало из-за недостаточно обширной зеленой территории. Ведь козам нужно много травы и сена. К тому же, выход животных будет не такой большой, чтобы удовлетворить потребности всего населения.

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