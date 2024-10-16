На Ямале нашли замену главе УФНС Калюжиной, задержанной по делу о взятке

В ЯНАО назначили и.о. руководителя УФНС по региону, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на официальное сообщение.

Руслан Посунько стал новым исполняющим обязанности руководителя УФНС по Ямалу. Он имеет большой опыт в налоговой сфере, работает в ней с 2009-го. С конца 2020 года являлся заместителем руководителя местного УФНС, получал награды федерального и регионального уровня.

Отметим, что Руслана Посунько назначили в качестве и.о. Яны Калюжиной, бывшей руководительницы УФНС по ЯНАО. 9 октября женщину задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, служащая приняла Porsche Cayenne. По месту жительства Калюжиной и в ее рабочем кабинете прошли обыски.

Ранее сообщалось, что обыски провели в налоговых Салехарда и Нового Уренгоя.