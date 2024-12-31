На Ямале оловянного солдатика продают по цене хорошего внедорожника

В Новом Уренгое, что в Ямало-Ненецком автономном округе, игрушечного оловянного солдатика можно приобрести за 2 миллиона рублей. Информация об этом размещена на известном сайте с объявлениями.

Как уверяет автор объявления, выставленная на продажу детская игрушка была создана в середине прошлого века, во времена Великой Отечественной войны. За товар продавец просит ни много ни мало, а целых 2 млн рублей.

«Продам солдатика, со времен ВОВ. Цена: 2 000 000», — гласит текст объявления.

Всего за пару дней с момента публикации объявление посмотрели около 170 человек. В комментариях одни засомневались в подлинности солдатика. Другие предположили, что за такую сумму лучше приобрести вполне себе добротный внедорожник.

Ранее сообщалось, что антикварный мишка Steiff 1905 года выпуска выставлен на продажу в Москве за 1,3 млн рублей.