На Ямале проверят ЧОПы после трагедии в брянской школе

Губернатор округа Дмитрий Артюхов поручил правоохранительным и надзорным органам провести проверку в школах. В частности будут внимательно изучать работу охранных предприятий, которые сотрудничают с образовательным учреждением. Будут смотреть на наличие рамок металлодетекторов, камеры, а также их исправность. Такие меры были приняты властями региона из-за страшного инцидента в школе Брянска, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Напомним, стрельба в брянской гимназии произошла утром 7 декабря. Школьница пронесла ружье в тубусе, а затем открыла огонь по одноклассникам, с которыми, предположительно, у нее был конфликт. В результате этого скулшутинга погибло два ребенка, включая саму нападавшую. Был задержан отец девочки. Подробнее о трагедии и ее возможных причинах можно узнать из прошлого материала редакции.