На Ямале семьям участников СВО компенсировали расходы на поездки
В ЯНАО 170 детям бойцов СВО и их близким выделили компенсацию за проезд
Фото: [Медиасток.рф]
На Ямале с начала 2025 года 170 детей участников спецоперации их сопровождающие получили компенсацию на поездки, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Меру поддержки реализуют в ЯНАО для семей участников СВО. Детям и их представителям выплачивают по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи в качестве компенсации на поездки. Речь про затраты на отдых или следование в другие регионы на обучение. Компенсируют и потраченное на обратный путь.
С оформлением документов на компенсацию помогают в органах соцзащиты по району. Туда нужно предоставить паспорт и проездные документы.
Сама программа поддержки действует с 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Подольске для семей бойцов СВО организовали экскурсию в монастырь Воскресенская Давидова Пустынь.