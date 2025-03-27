На Ямале семьям участников СВО компенсировали расходы на поездки

На Ямале с начала 2025 года 170 детей участников спецоперации их сопровождающие получили компенсацию на поездки, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Меру поддержки реализуют в ЯНАО для семей участников СВО. Детям и их представителям выплачивают по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи в качестве компенсации на поездки. Речь про затраты на отдых или следование в другие регионы на обучение. Компенсируют и потраченное на обратный путь.

С оформлением документов на компенсацию помогают в органах соцзащиты по району. Туда нужно предоставить паспорт и проездные документы.

Сама программа поддержки действует с 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Подольске для семей бойцов СВО организовали экскурсию в монастырь Воскресенская Давидова Пустынь.