В Подольске для семей бойцов СВО организовали экскурсию в монастырь Воскресенская Давидова Пустынь
В Подольске семьи участников СВО посетили мужской монастырь
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске для семей участников спецоперации была организована первая в этом году экскурсионная поездка — в мужской монастырь Воскресенская Давидова Пустынь. Об этом сообщается в соцсетях администрации городского округа.
Экскурсию организовала администрация Подольска совместно с Подольской епархией Русской православной церкви.
«Мероприятие прошло в рамках социальной поддержки и включало в себя экскурсию по монастырю для матерей и жен участников СВО», — говорится в сообщении.
В рамках поездки также прошло чаепитие.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества.