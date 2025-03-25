В Подольске для семей бойцов СВО организовали экскурсию в монастырь Воскресенская Давидова Пустынь

В Подольске семьи участников СВО посетили мужской монастырь

Общество

Фото: [t.me/podolskadm]

В Подольске для семей участников спецоперации была организована первая в этом году экскурсионная поездка — в мужской монастырь Воскресенская Давидова Пустынь. Об этом сообщается в соцсетях администрации городского округа.

Экскурсию организовала администрация Подольска совместно с Подольской епархией Русской православной церкви.

«Мероприятие прошло в рамках социальной поддержки и включало в себя экскурсию по монастырю для матерей и жен участников СВО», — говорится в сообщении.

В рамках поездки также прошло чаепитие.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества.

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