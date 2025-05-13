На Ямале УК лишилась сотен тысяч рублей из-за травмы ребенка

Прокуратура Нового Уренгоя добилась взыскания с управляющей компании «Уютный Север» после травмы ребенка в подъезде, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Мальчик получил травму головы в подъезде дома 1/8 в микрорайоне Мирный. На него упал металлический щит, закрывающий провода. Ребенка госпитализировали, оказали помощь. Управляющую компанию после проверили на исполнение обязанностей по содержанию общедомового имущества.

Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд встал на сторону потерпевшей стороны. УК обязали выплатить 200 тысяч рублей. Надзорные органы следят за исполнением предписания суда.

Отмечается, что также проверку провели во всех домах Нового Уренгоя, которые обслуживает управляющая компания «Уютный Север». В частности убедились, что остальные щиты закреплены как нужно. Проблем в ходе проверки не обнаружили.

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