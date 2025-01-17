На Ямале впервые откроют площадки для беспилотников

В северном регионе ЯНАО в 2025 году начнут работу первые площадки для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Росавиацию.

Обустройство точек для БПЛА в ЯНАО станет частью плана по созданию почти 300 посадочных площадок для дронов по всей России. Однако в северном регионе уже подготовили площадки без фед. финансирования. Аналогичное строительство планируется в Самарской и Томской областях в этом году.

Площадки для БАС создают, учитывая потребности и рынок конкретного региона. Такой проект направлен на улучшение сферы и снижения финансовую нагрузки на эксплуатантов БАС.

Ранее сообщалось, что в двух регионов России после атаки украинских БПЛА нашли необычные бомбы.