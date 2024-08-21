На Ямале врачи спасли пациентку с редкой травмой печени

Врачи окружной больницы Салехарда спасли жизнь женщины с гематомой печени, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» . В медицинской практике это редкий случай.

Женщина из поселка Мыс Каменный получила подкапсульную гематому печени после падения. Экстренно ее доставили в медучреждение, где было принято решение об операции. Специалистам окружной больницы пришлось откачать из капсулы органа 1,5 литра крови.

Вмешательство прошло успешно, пациентка восстанавливается после операции. Пока она остается в отделении хирургии до полного излечения.

Пресс-служба губернатора ЯНАО отметила, что ударить печень и получить такую гематому крайне тяжело, по этой причине в практике врачей такие случаи — невероятная редкость.

Ранее сообщалось, что опухоль околоушной слюнной железы удалили у пенсионерки врачи в подмосковной Балашихе.