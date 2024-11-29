РБК: власти предложат бизнесу поддержать рождаемость яслями и ипотечным взносом

Министерство труда в сотрудничестве с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) разработали рекомендации для работодателей по оказанию поддержки службам, у которых есть семьи. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РБК.

Рекомендации охватывают разнообразные меры — от гибкого рабочего графика для родителей с детьми до выплаты работодателем первоначального взноса по ипотеке при появлении второго ребенка. В документе указаны более 60 инициатив по поддержке работников с детьми.

Голикова, выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья» 28 ноября, отметила, что проект рекомендаций «по разработке и внедрению мероприятий корпоративной социальной политики в помощь работникам с семейными обязанностями» будет рассмотрен 29 ноября на собрании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Предложенные меры носят рекомендательный характер и могут применяться «в любых сочетаниях организациями всех форм собственности, независимо от сектора и размера, в соответствии с их финансовыми и организационными возможностями», отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что российское правительство подготовило специальный план по демографической и семейной политике, рассчитанный к выполнению до 2036 года.