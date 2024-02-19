На ямальской трассе из снежного плена вызволили группу из 15 человек

Спасатели эвакуировали 15 человек, застрявших на зимнике Панаевск — Яр-Сале. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Службам поступил сигнал о проблеме на снежной дороге. Двое работников «Ямалспас» отправились к месту ЧП. Добираться спасателям пришлось на снегоболотоходе «ТРЭКОЛ».

Поиск пропавших людей осложняли погодные условия: в регионе установился снег и сильный ветер. Однако машины с людьми на трассе в итоге нашли. На Яр-Сале застряли 15 человек. Всех эвакуировали. Помощь медикам освобожденным из снежного плена не понадобилась.

Аналогичные истории на Ямале не редки. Часто у людей застревают снегоходы и другой транспорт. Всем попавшим в подобное ЧП рекомендуют обращаться за спасением по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина потерялся в снежном лесу.