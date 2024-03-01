На ямальской трассе столкнулись грузовик и пикап: есть пострадавший

Столкновение большегруза и иномарки произошло на трассе Коротчаево — Тазовски. Пострадал один человек, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.

По предварительной информации правоохранителей, 1 марта водитель КАМАЗа не справился с управлением на трассе между поселениями Коротчаево и Тазовским. Потеря контроля над транспортом привела к выезду на встречную полосу. В результате большегруз столкнулся с иномаркой. От удара белый пикап с одной из сторон превратился в груду металла.

Водитель иномарки получил травмы, но госавтоинспекторы его состояние не уточняют. Известно, что мужчину доставили в больницу, где ему оказывают помощь.

Подробности этой аварии еще выясняют.

Ранее сообщалось, что суд вынесет приговор жительнице Липецка, по вине которой произошла смертельная авария.