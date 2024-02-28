В Богородицке осудят липчанку за ДТП, где погиб ребенок

Жительница города Елец Липецкой области ответит в суде за создание аварии на дороге, в результате которой погиб ребенок. Об этом сообщают Тульские известия .

Было установлено, что 58-летняя женщина на Volkswagen golf допустила нарушение ПДД на на трассе М-4 Богородицкого района, чем спровоцировала столкновение с Mitsubishi outlander. Транспорт двигался в попутном направлении. После столкновения иномарка улетела в кювет, а несовершеннолетняя пассажирка получила серьезные травмы. Позже ребенок скончался в больнице.

Женщину обвиняют в создании ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека. Дело по существу рассмотрит Богородицкий межрайонный суд Тульской области.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске мужчина издевался над детьми своей сожительницей, за что попал под суд.