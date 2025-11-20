На Ярославском судостроительном заводе скопились долги по зарплате перед сотрудниками

Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ), выполняющий стратегические заказы для Министерства обороны, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Как выяснила «Комсомольская правда», на предприятии уже более двух месяцев задерживают выплату заработной платы.

По информации издания, ссылающегося на анонимные источники в коллективе, последний раз деньги сотрудники получали в сентябре. Ни октябрьского аванса, ни основной части зарплаты работники так и не дождались. Ранее администрация завода гарантировала погасить всю задолженность 23 октября, однако данное обещание выполнено не было.

Как пояснили сотрудники, на внутренних собраниях руководство объясняет сложившуюся ситуацию задержкой финансирования со стороны ключевого заказчика — Минобороны России. При этом, по словам работников, официальная информация постоянно меняется, а новые сроки расчетов регулярно переносятся, что провоцирует отток кадров с предприятия.

Хотя массовых увольнений пока не зафиксировано, многие сотрудники вынужденно уходят в отпуска или на больничные. Часть работников начала официально приостанавливать свою деятельность в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ, которая позволяет не работать при задержке зарплаты более чем на 15 дней с сохранением среднего заработка.

Ранее сообщалось, что работодателям хотят дать по рукам за «тихое увольнение» сотрудников.