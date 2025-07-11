На юге Москвы кошки оказались заживо замурованы после ремонта теплотрассы

Уже несколько дней жители района Выхино-Жулебино, расположенного на юго-востоке столицы, пытаются привлечь внимание к трагической истории двух кошек, которых заживо закопали рабочие во время ремонта теплотрассы. Как пишет «Московский комсомолец», неприятный казус произошел на Лермонтовском проспекте возле здания местной диспетчерской.

Как стало известно, 75-летняя жительница местности заметила, что её черно-белая кошка Буся заинтересовалась ямой, которую накануне выкопали для работы с трубами. За Бусей последовала её подруга, также черно-белая кошка Машка. Чтобы выманить животных из опасной зоны, женщина решила использовать вкусное кошачье угощение.

Когда же пенсионерка вернулась, то к своему удивлению обнаружила, что котлован уже был засыпан с помощью трактора. Пожилая женщина пыталась убедить рабочих, что они похоронили заживо кошек, которые прятались под трубами. Но её слова не были услышаны.

Пожилая женщина пыталась ещё раз обратиться к рабочим, но они не стали повторно заниматься раскопками и засыпкой ямы. Даже уговоры сотрудников диспетчерской не смогли изменить их решение.

В результате женщина вынуждена была подать заявление в правоохранительные органы о жестоком обращении с питомцами. Заявление было принято, и участковому было поручено разобраться в ситуации. Однако не было принято во внимание, что счёт идёт на часы и животные могут пострадать.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти рассвирепевший таксист чуть не выбросил из машины школьницу из-за мяукавшей кошки.