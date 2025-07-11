В Ленобласти рассвирепевший таксист чуть не выбросил из машины школьницу из-за мяукавшей кошки

Водитель такси пригрозил школьнице с кошкой, что высадит её на Колтушском шоссе в Ленинградской области, передает телеканал «78». И это даже несмотря на то, что домашнее животное находилось во время поездки как положено - в специальной переноске.

В сообщении говорится, что во время поездки водитель начал выражать недовольство по поводу того, что питомец школьницы слишком громко себя ведет. Он настаивал на том, чтобы она успокоила животное.

Когда девочка безуспешно пыталась успокоить кошку, водитель включил музыку, и это только усилило беспокойство животного, заставив еще громче мяукать.

"Позже мужчина остановился, заявив, что не хочет продолжать поездку. Конфликт помогла разрешить мать девочки, которая убедила таксиста ехать дальше. Школьница отделалась испугом", - приводится в публикации телеканала.

Сообщается, что родитель несовершеннолетнего уже обратилась в органы правопорядка с требованием провести проверку в отношении водителя такси.

Стоит отметить, что в последнее время участились случаи хамского поведения таксистов по отношению к пассажирам. Так, водитель такси в Калининграде отказался везти пассажирку, высадив ее в ливень.