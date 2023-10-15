На юге Москвы водитель легковушки сбил пешехода

О произошедшем инциденте в субботу вечером, 15 октября, проинформировал столичный Дептранс. Отмечается, что все случилось на Варшавском шоссе в Москве в районе деревни Бунчиха.

Пешеход переходил трассу в неположенном месте. В это самое время его сбил проезжавший легковой автомобиль.

«На Варшавском шоссе, в районе деревни Бунчиха, произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в настоящее время уточняются. Движение в сторону Москвы по Варшавскому шоссе затруднено.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток в Оренбургской области был ранен дорожными патрульными во время погони. Стражи порядка открыли огонь по колесам машины, но в итоге попали в пассажира.