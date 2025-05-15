На юге Москвы женщина ворвалась в финансовую организацию, потребовав деньги

В одном из финансовых учреждений на юге Москвы произошло происшествие. Неизвестные лица дали указание женщине проникнуть в помещение организации и забрать деньги. Сотрудниками полиции была задержана нарушительница. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу Москве.

Согласно информации, предоставленной ведомством, примерно в 19:00 в здание финансовой организации, находящейся на Пролетарском проспекте, вошла женщина. Она угрожала сотрудникам организации неизвестным предметом и потребовала отдать ей деньги. В ответ работники незамедлительно вызвали полицию.

«Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции была задержана гражданка 1989 года рождения, предположительно, действовавшая по указанию третьих лиц посредством телефонной связи, которая была доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не получил травм. По предварительным данным, при женщине не было найдено никаких опасных предметов, сообщили в столичном главке МВД.

На месте инцидента в настоящее время работает следственно-оперативная группа, которая занимается выяснением всех деталей случившегося.

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