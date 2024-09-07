На юге России стартует бархатный сезон с 14 сентября

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, бархатный сезон начнется на всем юге европейской части РФ со следующих выходных. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он уточнил, что на Крымском полуострове он уже стартовал.

По мнению синоптика, на юге европейской страны к концу будущей недели будут сохраняться высокие температуры - +27-30 °С. После четверга недели температура будет находиться в диапазоне +26-29 °С. При этом температура воды в Черном море составит 26-27 °С.

Он добавил, что в Крыму на данный момент температура воздуха составляет +26-28 °С, температура воды - +25-26 °С. Это свидетельствует о том, что бархатный сезон здесь уже начался.

Метеоролог отметил, что также купальный сезон продолжается и в Калининградской области.

Ранее турэксперт Дмитрий Даниленко перечислил популярные туристические направления в бархатный сезон.