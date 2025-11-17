На юге России туристов и новоселов начали называть «бздыхами» и «понаехами»

На курортах юга России в Сочи, Туапсе и Ейске начали использовать неформальные прозвища для отдыхающих и переехавших жителей. Факт о распространении таких наименований сообщает « Новосвят ».

Туристов, которые ведут себя вызывающе или чрезмерно расслабленно, местные жители называют «бздыхами». Любителей экономного отдыха, привозящих с собой еду, прозвали «доширачниками». Представители местного бизнеса отмечают, что эта категория гостей не способствует росту экономики курортов.

Людей, переехавших на юг на постоянное жительство, именуют «понаехи». По наблюдениям специалистов, они изначально привлекаются климатом и морем, но сталкиваются с низкими зарплатами, автомобильными пробками и медленным ритмом жизни.

Лингвисты объясняют появление таких прозвищ культурными различиями между коренными жителями и приезжими.

