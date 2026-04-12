На юге Сахалина ограничили движение автобусов из-за непогоды

На юге Сахалина из-за ухудшения погодных условий введены ограничения на движение общественного транспорта: часть маршрутов приостановлена, а отдельные рейсы следуют с задержками. Об этом пишет АСТВ.ру .

В Сахалинской области утром 12 апреля были введены ограничения на движение автобусов в связи с неблагоприятной погодной обстановкой. С 10:00 перекрыт участок дороги между Огоньками и Невельском.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, временно остановлена работа маршрута № 518, который соединяет Южно-Сахалинск и Невельск.

Ранее синоптики предупреждали о сложных погодных условиях в ряде районов области. Ожидались осадки и усиление ветра с порывами до 27 метров в секунду в Невельском, Томаринском, Холмском, Углегорском и Александровск-Сахалинском районах.

Позднее появилась информация о задержках в движении других рейсов. В частности, по данным профильного Telegram-канала, утренний автобус № 504, следующий из Александровска-Сахалинского в Южно-Сахалинск, отклоняется от графика примерно на 30–40 минут.

