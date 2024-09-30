На юге Украины загорелся объект критической инфраструктуры

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Соответствующая информация появилась в его телеграм-канале в понедельник, 30 сентября.

В Николаевской области Украины произошло возгорание на одном из объектов критически важной инфраструктуры в Баштанском районе. Специалисты продолжают работы по ликвидации возгорания. Уточняется информация о пострадавших в результате инцидента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что ВС РФ не наносят удары по объектам жилой и социальной инфраструктуры в ходе боевых действий. Основной целью атак являются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

Также сообщалось, что в Курской области из-за ракетного удара пострадал Глушковский краеведческий музей. Известно, что здание практически полностью разрушено: внутри все сгорело, остались только стены.