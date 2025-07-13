На юго-востоке Англии на взлете разбился бизнес-джет Beechcraft King Air

В аэропорту Саутенд, расположенном на юго-востоке Англии в графстве Эссекс, произошло ЧП — при взлёте взорвался самолёт. Об этом сообщают The Telegraph и The Independent. По предварительной информации, речь, судя по всему, идет о небольшом многоцелевом самолёте Beechcraft King Air B200, который должен был совершить рейс в нидерландский Лелистад.

В заявлении полиции Эссекса сообщается о происшествии, связанном с 12-метровым самолётом. Правоохранительные органы просят жителей и гостей региона по возможности не приближаться к месту происшествия, пока проводятся необходимые мероприятия.

В целях безопасности полиция приняла решение об эвакуации гольф-клуба Rochford Hundred и регби-клуба Westcliff, поскольку они находятся в непосредственной близости от места инцидента.

«Сейчас мы работаем со всеми экстренными службами на месте происшествия и эти работы будут продолжаться несколько часов», — говорится в сообщении полиции в запрещенной в РФ соцсети.

В то же время, по информации от Daily Mail, пока нет данных о количестве людей на борту. Однако на место инцидента уже прибыли автомобили скорой помощи и пожарные расчёты.

По информации, полученной от сервиса отслеживания самолётов Flightradar, рейс в Лелистад должен был вылететь в 15:45 по местному времени, но по неизвестным причинам отправился с задержкой в десять минут.

Аэропорт Саутенд находится примерно в 58 километрах от центральной части Лондона. В числе авиакомпаний, которые совершают рейсы в этот аэропорт, — британский бюджетный авиаперевозчик EasyJet.

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